Fortaleza x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 31 de maio (31/05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Derrotado por 3 a 0 na ida, no Allianz Parque, o Tricolor precisa ganhar do Verdão com uma diferença mínima de três gols para estender a partida à disputa de pênaltis. Só um triunfo por quatro ou mais tentos de diferença classifica o Leão direto para as quartas de final.

Há uma dúvida também quanto a disponibilidade do atacante Moisés. Com venda acertada para o Cruz Azul, do México, o atacante pode não aparecer entre os relacionados. Fora mesmo estão o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, ambos no departamento médico há semanas.

O Palmeiras de Abel Ferreira também tem desfalques. O lateral-direito Marcos Rocha não veio com a delegação, por conta de um edema na coxa esquerda. Além dele, o atacante Artur não pode jogar por já ter atuado na competição pelo RB Bragantino. (Com Brenno Rebouças)



Fortaleza x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere : Serviço de pay-per-view

: Serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Fortaleza x Palmeiras

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Calebe, Romarinho e Romero (Lucero). Téc: Vojvoda



Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Dudu e Rony. Téc: Abel Ferreira



Quando será Fortaleza x Palmeiras

Hoje, quarta, 31 de maio (31/05), às 19 horas

Onde será Fortaleza x Palmeiras

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)