Bahia x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Santos se enfrentam hoje, quarta, 31 de maio (31/05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No primeiro encontro entre as equipes, na Vila Belmiro, o jogo terminou em empate sem gols. Uma nova igualdade, portanto, leva a decisão para os pênaltis. Para este embate, o técnico Odair Hellmann conta com o reforço de Stiven Mendoza. O atacante está recuperado de um edema na coxa direita.

Do outro lado, o Bahia está pressionado. O time não vence há cinco partidas. São três derrotas e dois empates. Matheus Bahia, Raul Gustavo, Yago Felipe e Marcos Victor devem seguir como desfalques para o técnico Renato Paiva. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view

Serviço de Pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Bahia x Santos

Bahia

Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Rezende e Ryan; Cauly, Biel e Everaldo.

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza (Ângelo), Deivid Washington e Soteldo.

Quando será Bahia x Santos

Hoje, quarta, 31 de maio (31/05), às 19 horas

Onde será Bahia x Santos

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)