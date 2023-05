Corinthians x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 31 de maio (31/05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Timão tem a difícil missão de reverter uma desvantagem de dois gols de diferença na Neo Química Arena, já que perdeu a ida por 2 a 0 no Mineirão.

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo vive momento conturbado, mas ganhou “respiro” com a vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, no último final de semana. O Corinthians encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória, somando todas as competições.

Para o compromisso contra o Galo, Luxemburgo terá alguns desfalques. Paulinho sofreu entorse no joelho esquerdo e é ausência certa, enquanto Gustavo Mosquito está em processo final de recuperação de cirurgia no joelho. O meia Guilherme Biro segue com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Mundial da categoria e Cantillo, com desconforto muscular, não foi convocado para a partida.

Para o confronto contra o Timão, o Galo terá desfalques importantes como o volante Allan e o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians. Além da dupla, o atacante Alan Kardec está em fase final de recuperação e deve ser desfalque. O lateral esquerdo Guilherme Arana, também revelado na equipe paulista, já treina com os companheiros mas a tendência é que siga sendo preservado por Coudet. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Corinthians x Atlético-MG

Corinthians

Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto e Maycon; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson, Rubens; Battaglia, Zaracho, Pavón e Hyoran; Paulinho e Hulk.

Quando será Corinthians x Atlético-MG

Hoje, quarta, 31 de maio (31/05), às 21h30min

Onde será Corinthians x Atlético-MG

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)