Cruzeiro x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam hoje, quarta, 31 de maio (31/05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No primeiro confronto, os times empataram em 1 a 1. Bruno Rodrigues marcou para a Raposa e Suárez para o Tricolor Gaúcho. O técnico Pepa segue sem contar com Ramiro, Rafael Bilu e Wesley Gasolina, todos no Departamento Médico. Além deles, Fernando Henrique segue em transição e já apareceu treinando com bola.

Para o embate da vez, Suárez, Bitello e Carballo, que foram preservados e não viajaram para o duelo em Curitiba, devem retornar à escalação. Para os 11 inicias, aliás, o treinador Renato Gaúcho pode manter o esquema de três zagueiros. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Walisson, Machado e Neto Moura; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley.

Grêmio

Gabriel Grando; Uvini, Kannemann e Bruno Alves; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Suárez e Cristaldo.

Quando será Cruzeiro x Grêmio

Hoje, quarta, 31 de maio (31/05), às 20 horas

Onde será Cruzeiro x Grêmio

Mineirão, em Belo Horizonte (MG)