Internacional x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e América-MG se enfrentam hoje, quarta, 31 de maio (31/05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O duelo de ida foi vencido pelo América-MG por 2 a 0. O time comandado por Mano Menezes vem de duas vitórias seguidas e espera afastar de vez a má fase com uma classificação na Copa do Brasil. John segue como goleiro titular, Johnny e Wanderson, que marcaram no último jogo, também serão mantidos no onze inicial do Inter. Entretanto, Fabricio Bustos e Alan Patrick, estão fora por suspensão.

O América-MG poupou alguns dos titulares contra o Botafogo, no último domingo, pensando no jogo de volta da Copa do Brasil. O treinador deve optar por um esquema com três zagueiros, a fim de segurar a vantagem construída na ida. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Internacional x América-MG

Internacional

John; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Gustavo Campanharo, Johnny e Carlos de Pena; Wanderson, Alemão e Pedro Henrique.

América-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Igor Maidana, Júlio César, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Martín Benítez; Gonzalo Mastriani e Aloísio.

Quando será Internacional x América-MG

Hoje, quarta, 31 de maio (31/05), às 21h30min

Onde será Internacional x América-MG

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)