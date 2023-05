Botafogo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 31 de maio (31/05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No duelo de ida, o Furacão ganhou por 3 a 2, de virada, e tem a vantagem do empate. O Glorioso precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para se classificar. Se devolver o triunfo por um gol de diferença, o time carioca forçará a disputa de pênaltis.

Em termos de escalação, o Botafogo vai contar com o volante Gabriel Pires, livre de dores na coxa direita. O mesmo deve acontecer com o zagueiro Adryelson, que foi reavaliado de maneira positiva após sair de campo contra o América-MG reclamando de dores na coxa esquerda. De qualquer forma, Sampaio está de sobreaviso.

Para este jogo o Athletico conseguiu recuperar o lateral-esquerdo Fernando, que foi dúvida por conta de pancadas no tornozelo direito. Sofrendo com uma pancada na coxa direita, o artilheiro Pablo vai ficar de fora. Quem segue de fora é o volante Fernandinho, em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda.

(Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta



: Canal de TV aberta Premiere : Serviço de pay-per-view

: Serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Botafogo x Athletico-PR

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson (Sampaio) e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Athletico-PR

Bento, Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick e Christian; Canobbio, Terans (Willian Bigode) e Vitor Roque.

Quando será Botafogo x Athletico-PR

Hoje, quarta, 31 de maio (31/05), às 21h30min

Onde será Botafogo x Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)