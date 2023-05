Fortaleza divulga público antecipado de mais de 38 mil para jogo contra o Palmeiras

O Castelão vai contar com um grande público para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Fortaleza e Palmeiras. Mais de 38 mil torcedores, incluindo os da torcida visitante, já garantiram presença de forma antecipada para o duelo.

A parcial mais recente divulgada pelo Tricolor mostra que 38.523 lugares estão reservados, dentre check-ins e venda de bilhetes avulsos. Os sócios-torcedores do Leão são a grande maioria (22.693), mas a venda avulsa também está com bons números (15.830).

A venda seguirá até a hora do jogo, com bilhetes a partir de R$ 10. Com a promoção, a diretoria espera contar com pelo menos 45 mil pessoas no estádio e aposta nisso como um trunfo para que o Tricolor tente reverter o placar do jogo de ida, que terminou em 3 a 0 para o Palmeiras.

Se vencer por três gols de diferença, o Fortaleza leva a decisão para os pênaltis. Um triunfo por quatro gols ou mais de diferença classifica o time de Juan Pablo Vojvoda diretamente para as quartas de final.