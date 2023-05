Savio Pereira Sampaio apita Fortaleza x Palmeiras, pela Copa do Brasil

Árbitro Fifa do DF, Savio Pereira Sampaio foi escalado para apitar Fortaleza x Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão.

Ele terá Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) como assistente, enquanto o VAR ficará no comando do paraibano Wagner Reway (VAR-Fifa).

+ Fortaleza divulga público antecipado de mais de 38 mil para jogo contra o Palmeiras



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja arbitragem completa de Fortaleza x Palmeiras:

Arbitro: Savio Pereira Sampaio - FIFA/TA



Arbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires - FIFA/TA



Arbitro Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz - MS - MTR/TA



Quarto Arbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes - CE - AB/TT



Assessor: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro - SC - CBF/TT



Inspetor: Jose Mocellin - RS - CBF/TA



VAR: Wagner Reway - PB - VAR-FIFA/TA



AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios - SE - MTR/TA



AVAR2: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho - RJ - AB/TT



Observador de VAR: Jose Alexandre Barbosa Lima - RJ - CBF/TT

No jogo de ida, O Fortaleza foi derrotado em 3 a 0 pelo Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Com o placar desfavorável, o Tricolor de Aço precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, o Leão avança direto para as quartas de final.