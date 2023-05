Mais de 40% dos gols do Fortaleza na temporada foram marcados por centroavantes

Os centroavantes do Fortaleza têm correspondido às expectativas dos torcedores na atual temporada. Com os gols de Thiago Galhardo e Silvio Romero na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na tarde deste sábado, 27, pela oitava rodada do Brasileirão, os “camisas 9” do clube marcaram 41,5% dos tentos da equipe em 2023.

Ao todo, o Leão do Pici balançou as redes 82 vezes - é o clube com mais tentos feitos em todo o país - em 38 partidas disputadas nesta temporada. Destes, 34 saíram dos pés de Thiago Galhardo, Juan Martín Lucero e Silvio Romero, os três centroavantes do clube.

Gols de cada centroavante em 2023

Thiago Galhardo - 14 gols, em 31 jogos



Juan Martín Lucero - 12 gols, em 27 jogos



Silvio Romero - 8 gols, em 26 jogos

Além dos três pontos, a vitória do Fortaleza sobre o Vasco da Gama por 2 a 0 teve um valor anímico para os cearenses. Isso porque, o resultado da tarde deste sábado, 27, válido pela oitava rodada da Série A, colocou um ponto final na sequência sem vitórias da equipe no Brasileirão.

Antes de superar o Cruzmaltino, o Leão do Pici estava há quatro partidas sem conquistar um resultado positivo na elite do futebol nacional. Nesta sequência, o time de Vojvoda empatou com Grêmio, São Paulo e Corinthians, e perdeu para o América-MG.