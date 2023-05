Vojvoda ameniza nova derrota do Fortaleza e diz que com todo o elenco vai reagir ao momento

Tricolor emendou segunda vitória consecutiva e chegou a cinco jogos sem vencer. Técnico do Leão disse que confia no elenco para reagir e que foco está na recuperação de atletas

Ao perder para o América-MG no Independência, sábado, 20, o Fortaleza emendou a segunda derrota consecutiva e completou cinco jogos sem triunfo, sendo quatro deles pela Série A do Brasileiro. Na coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda amenizou e afirmou que com todos jogadores à disposição vai reverter a atual situação.

“É a primeira partida que perdemos no Brasileirão. É verdade que perdemos na Copa do Brasil e temos duas partidas consecutivas, fora de casa, perdidas. É ter a capacidade de resiliência, que esse grupo tem. Temos jogadores para recuperar, atletas que estão em Fortaleza fazendo sua recuperação e com todo elenco vamos reverter esse pequeno momento", disse.

O argentino repetiu o mantra que o acompanhou em 2022, principalmente no primeiro turno da Série A, e frisou que tem muita confiança no elenco do Tricolor. Vojvoda até chegou a fazer referência àquela situação, afirmando que já viveu momentos mais complicados e conseguiu fazer o time reagir.



"Perdemos a partida, mas tenho muita confiança em meus jogadores, como nestes dois anos de trabalho. Meu foco está na pronta recuperação de um pequeno erro que tivemos. É a primeira partida que perdemos no Brasileirão, sei que vai começar a vir muitos comentários, mas esta é a realidade. Vamos melhorar o que temos que melhorar, confiar em nosso time, nosso elenco, em nosso trabalho, Eu confio, estou muito forte para isso, porque passamos momentos muito mais complicados e, como no passado, temos um grupo que vai responder", garante o comandante do Leão.

Sobre a derrota para o América-MG especificamente, Vojvoda analisou que os mineiros conseguiram executar bem a estratégia de jogo e que faltou ao Fortaleza um pouco mais de criatividade para quebrar a defesa do Coelho.

"O planejamento do América-MG foi esperar a gente, fizeram uma boa compactação defensiva, conseguiram um gol no minuto dois, com um bom passe para finalização. Depois tivemos muito a bola, conseguimos o empate, se passaram seis ou sete minutos e o América-MG conseguiu outro belo gol, com transição muito rápida. Depois, acho que tivemos a bola, boa circulação, mas que nos últimos metros ela (a circulação) não foi efetiva. Não tivemos essa criatividade e ‘um contra um’, que em determinados momentos, contra adversários assim, temos que ter, para abrir esse tipo de defesa e hoje não conseguimos fazer", analisou.