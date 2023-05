De saída do São Paulo, Felipe Alves não retornará ao Fortaleza

O goleiro é emprestado pelo time cearense, mas não há interesse da diretoria em contar com ele novamente e o São Paulo precisa da anuência do Fortaleza pra rescindir

O goleiro Felipe Alves está de saída do São Paulo. A informação foi confirmada pelo técnico do clube, Dorival Júnior, em coletiva após a vitória sobre o Vasco, neste sábado, 20. Apesar de estar emprestado ao time paulista pelo Fortaleza, o atleta não retornará ao Tricolor do Pici.

Com quatro goleiros no elenco, a diretoria do Leão não tem interesse no goleiro, que tem um salário alto. Além disso, o empréstimo de Felipe Alves ao São Paulo foi apenas um mecanismo para que o jogador fosse inscrito em tempo hábil para a disputa da Sul-Americana de 2022, mas o arqueiro foi comprado pelo tricolor paulista, que deveria ter pagado 200 mil dólares (R$ 1.038.420, na cotação da época), o que ainda não foi efetuado, segundo apurou o Esportes O POVO.

Os vínculos com os dois clubes, no entanto, se encerrariam juntos, em dezembro de 2023, e Felipe Alves ficaria no São Paulo. Acontece que o goleiro não foi relacionado para as últimas duas partidas e o treinador confirmou que ele não jogará mais pelo Tricolor do Morumbi.

“O Felipe vai ser respeitado como profissional, como sempre. Ele está em um processo de mudança de clube e vamos aguardar para daqui a pouco encontrar um novo caminho. Ele não estará mais juntamente com o nosso grupo. A diretoria já se posicionou a respeito”, disse Dorival.

Uma rescisão de contrato de Felipe Alves com o São Paulo só pode ocorrer com anuência do Fortaleza ou em caso de acordo para o vínculo com o Leão também chegue ao fim junto. Outra opção seria arrumar outro clube para transferir o atleta.

Com 35 anos, Felipe Alves jogou 21 partidas pelo São Paulo, todas no ano passado. Em 2023, ele ainda não entrou em campo. No Fortaleza ele atuou por três temporadas, tendo atuado em 142 jogos.