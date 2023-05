Fortaleza perde invencibilidade na Série A diante do América-MG, em Belo Horizonte

Tricolor saiu atrás no placar cedo, chegou a empatar, mas sofreu o segundo gol ainda no primeiro tempo e não converteu a alta posse de bola em chances claras o suficiente para pontuar no Independência

A invencibilidade do Fortaleza na Série A do Brasileiro caiu diante do América-MG, ontem à noite, no estádio Independência.

O Coelho bateu o Tricolor por 2 a 1 e conseguiu deixar a lanterna do certame, com o primeiro triunfo conquistado em sete rodadas. Já o Leão chegou ao quarto jogo sem vencer no campeonato.

Antes dos dois minutos, o Fortaleza já estava atrás no placar. A bola em profundidade emitida por Martinez, da linha do meio de campo, teve recepção do jovem Breno, entre Ceballos e Crispim. Na grande área, ele bateu cruzado e mandou no canto direito de João Ricardo.

O Tricolor se viu novamente com a missão de correr atrás, que tem sido difícil para o clube em 2023. À frente no placar, o América-MG fazia uma marcação baixa, com linhas aproximadas. Ao mesmo tempo que dificultava a entrada na grande área do Leão, apostava em bolas longas para contra-ataques.

Com 70% de posse de bola, o Tricolor fazia boa circulação, mas não tinha objetividade. A primeira finalização foi feita de fora da área. Pochettino recuperou a posse no campo de ataque, avançou um pouco e arriscou da meia-lua, para defesa de Pasinato.

O meia argentino foi o primeiro a encontrar uma saída para criar espaços na defesa americana, com inversões de lado. Foi de uma jogada iniciada assim que nasceu o gol de empate. Depois de uma tentativa pela esquerda, a bola sobrou com Brítez na direita, na altura do bico da área, e ele levantou na segunda trave. Moisés cabeceou para trás, houve desvio no pé do goleiro e Pochettino pegou a sobra, mandando para a rede.

Pouco depois, o próprio camisa 7 virou o jogo e encontrou Moisés na esquerda. O atacante invadiu a área e bateu cruzado, para defesa do goleiro.

Antes do intervalo, a estratégia de contragolpe do América-MG funcionou. Calebe foi desarmado por Felipe Azevedo, que partiu em ataque dois contra um com Renato Marques. Azevedo recebeu a bola novamente na entrada da área e bateu tirando de João Ricardo.

Com o Leão correndo atrás novamente, Vojvoda colocou Romarinho para o segundo tempo e o Fortaleza ganhou mais volume. O Coelho ficou 20 minutos preso no campo de defesa, sem encaixar contra-ataques, mas rebatia a maioria das chegadas do Tricolor.

Em uma das melhores oportunidades, Lucero viu duas conclusões serem salvas por zagueiros e ainda houve reclamação de mão na bola por parte de Wanderson.

Somente quando Mancini colocou Aloísio, o Coelho voltou a finalizar. O "Boi Bandido" conseguiu três arremates seguidos, dos 24 aos 27 minutos, tendo, inclusive, acertado a trave. O América-MG voltou a encontrar os contra-ataques e levar perigo.

O Fortaleza seguiu buscando o empate, com mais posse, mas a mesma dificuldade de achar espaço na área americana. Guilherme, pela esquerda, tentou alguns lances individuais e até finalizou, porém não foi eficaz. Teve ainda uma cabeçada perigosa de Romarinho, mas o placar de 2 a 1 se manteve.