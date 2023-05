Após sequência ruim como visitante, Fortaleza terá quatro jogos seguidos no Castelão

O Fortaleza não colecionou bons resultados durante sua sequência de partidas fora de casa. Em três jogos como visitante no intervalo de uma semana, o Leão do Pici perdeu duas, para Palmeiras e América-MG, e empatou outra, com o Grêmio.

Agora, a equipe tricolor terá a força da Arena Castelão para tentar recuperar os pontos perdidos fora dos seus domínios. Com retorno para a capital cearense programado para a madrugada deste domingo, 21, o Leão terá duas semanas consecutivas com partidas diante do seu torcedor.

Na quarta-feira, 24, o time encara o San Lorenzo pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, às 19 horas. Depois, recebe o Vasco no sábado, 27, em jogo da oitava rodada da Série A. Atual nono colocado, o Fortaleza precisa voltar a vencer no torneio para não se distanciar da primeira página da tabela.

No Castelão, o time ainda enfrenta Palmeiras, no dia 31 de maio, e Bahia, no dia 3 de junho. O primeiro confronto é válido pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Na ida, o Leão perdeu por 3 a 0 e, por isso, pode ter time alternativo diante do Verdão. Já contra a equipe baiana a expectativa é de força máxima.

Confira os próximos jogos do Fortaleza:

Fortaleza x San Lorenzo - quarta - 24/05 - 19h

Fortaleza x Vasco - sábado - 27/05 - 16h

Fortaleza x Palmeiras - quarta - 31/05 - 19h

Fortaleza x Bahia - sábado - 03/06 - 16h