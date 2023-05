Fortaleza completa quatro jogos sem vencer na Série A do Brasileiro

Tricolor acumula três empates e uma derrota nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. No geral, o jejum é de cinco partidas

Com a derrota para o América-MG na noite deste sábado, 20, pelo placar de 2 a 1, o Fortaleza chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na Série A do Brasileiro. O último triunfo do Tricolor no Campeonato Brasileiro foi diante do Fluminense, há três semanas.

Antes do revés no estádio Independência, em Belo Horizonte, o primeiro do Leão na Série A de 2023, o time havia empatado com Grêmio, São Paulo e Corinthians, por ordem de proximidade dos confrontos. Neste recorte, foram dois gols marcados pelo Fortaleza e três sofridos.

A ausência de vitórias tem feito o Tricolor cair na classificação da Série A. Ao fim da 3ª rodada, quando ganhou do Fluminense, o Leão ficou na vice-liderança do Brasileirão. O empate com o Corinthians fez o time descer para o quarto lugar. A saída do G-4 se deu após mais um placar igual, dessa vez contra o São Paulo, com o Leão despencando para sexto. Um novo empate contra o Grêmio, na 6ª rodada, levou o time do Pici à oitava colocação.

Perder para o América-MG fez o time do Juan Pablo Vojvoda cair mais um posição, para 9º, porém, a depender do complemento da rodada, a perda invencibilidade agora pode levar até mesmo a uma saída da primeira página da classificação.

Próximo sábado, diante do Vasco, em casa, o Fortaleza tentará reabilitação no Campeonato Brasileiro e para isso precisa encerrar o jejum geral de cinco jogos (incluindo a derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil).