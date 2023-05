Tinga lamenta falta de eficiência do Fortaleza e momento ruim no ano: "Assumir responsabilidade"

Capitão do Leão do Pici comentou sobre resultado negativo contra o América-MG. Equipe tricolor chega ao quinto jogo sem vencer

O Fortaleza foi superado pelo América-MG por 2 a 1 na noite deste sábado, 20. Jogando em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Leão não teve efetividade no ataque e chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória na temporada.

Após o duelo, o capitão e lateral-direito Tinga comentou sobre o momento ruim vivido pelo time e lamentou a derrota diante do Coelho pela Série A.

"Não fomos eficientes, tivemos várias oportunidades no segundo tempo. Mas pecamos muito no primeiro tempo, tomar gol no segundo minuto de jogo é complicado. Eu assumo a responsabilidade, eu que perdi a bola e tomamos o contra-ataque. Agora é assumir a responsabilidade. Temos muita qualidade, a gente sabe do que é capaz. Agora é trabalho, todo mundo está focado", disse.



Titular do Tricolor do Pici, o camisa 2 também afirmou que o time tem que virar a chave, pois na próxima semana encara o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana. Além disso, reconheceu que passar tanto tempo sem vencer é ruim.

"Quarta-feira já temos que virar a chave, jogo importantíssimo pela Sul-Americana. Agora é avaliar o que estamos errando e o que podemos melhorar. Quatro, cinco jogos sem ganhar é muito ruim, ainda mais no Campeonato Brasileiro."