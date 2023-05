Palmeiras x Fortaleza: árbitro erra em súmula e credita primeiro gol para Rony

Wagner do Nascimento Magalhães cometeu erro crasso na súmula da partida da última quarta-feira, 18, entre Palmeiras e Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro Fifa-RJ fez confusão e creditou o primeiro gol alviverde no duelo para Rony.

Aos sete minutos do jogo no Allianz Parque — que terminou com vitória de 3 a 0 para o Palestra Itália —, o 'Rústico' disputou bola com Caio Alexandre dentro da área e, na dividida, o juiz assinalou penalidade máxima após toque por baixo do jogador do Fortaleza.

Depois de muitos protestos do Leão do Pici e demora para a cobrança, Raphael Veiga bateu firme e rasteiro, no meio do gol, e abriu o placar.

Justamente pelo fato do tento ter sido proveniente de uma cobrança de pênalti, a confusão feita por Wagner do Nascimento Magalhães fica ainda mais inexplicável.

O gol de Veiga foi simbólico para o camisa 23, inclusive. Com o tento anotado diante do Leão do Pici, o artilheiro palmeirense na temporada se tornou o maior goleador do Allianz Parque de maneira isolada. Antes, estava empatado com Dudu: ambos com 39 tentos.

O gol contra o Fortaleza foi o 40º, portanto, de Veiga no lar palestrino. Em 2023, o meia realizou 21 jogos com o uniforme do Palmeiras: são 11 gols e 8 assistências.

A súmula errada, vale dizer, pode ser corrigida pela CBF a qualquer momento — a entidade máxima do esporte nacional tem autoridade para tal.