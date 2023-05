Crianças de projeto social de SP apoiado por Lucas Esteves entram em campo com o Fortaleza

Nesta quarta-feira, 17, o Fortaleza encarou o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo. Apesar da derrota por 3 a 0, um momento especial ocorreu pouco antes da bola rolar para o duelo.

Oito crianças do Projeto Conceição, ação social mantida pelo lateral-esquerdo Lucas Esteves, entraram no gramado junto ao elenco do Leão do Pici. O projeto no bairro Conceição, região periférica de Osasco, visa desenvolver aspectos pessoais, sociais e de cidadania na comunidade com meninos e meninas de diversas idades através de aulas gratuitas de futebol.

Além dos atletas do Tricolor de Aço, as crianças, com idade entre oito e dez anos, interagiram com o elenco do Palmeiras e também com a presidente Leila Pereira, mandatária do clube, que, inclusive, postou em suas redes sociais uma foto com o grupo.

Esteves pertence ao Verdão e está emprestado ao Fortaleza com contrato até o final desta temporada. Campeão do Campeonato Cearense deste ano, ele tem seis partidas disputadas e uma assistência com a camisa tricolor. Pelo Verdão, foram 27 aparições na equipe profissional, com um gol marcado, além do bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), e os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, em 2020.