João Ricardo volta a ser titular no Fortaleza e tem boa atuação diante do Grêmio

Em um jogo de bastante protagonismo ofensivo, goleiro do Fortaleza foi peça fundamental para que o Tricolor do Pici não saísse com a derrota da Arena do Grêmio

O empate do Fortaleza diante do Grêmio, apesar de terminar em 0 a 0, foi protagonizado em grande parte do tempo pelos ataques dos dois times. Durante toda a partida, foram mais de 31 finalizações dos dois times ao gol. O Imortal chutou na meta do Leão 17 vezes, de acordo com o site do Sofascore, e nessas tentativas, o goleiro João Ricardo se destacou.

Voltando a titularidade após quase dois meses, o arqueiro fez seis defesas difíceis. Ele foi peça fundamental para que o Tricolor do Pici não fosse vazado e sustasse a invencibilidade, que agora chega a 13 jogos.

No primeiro tempo, em que o Grêmio finalizou nove vezes, cinco dos chutes que foram ao gol acabaram nas mãos do defensor. Outros dois foram bloqueados e dois deles foram para fora. Na segunda etapa, apesar da melhora ofensiva e de marcação do Fortaleza, João Ricardo foi crucial para parar o Suárez, que teve duas finalizações travadas pelas mãos do goleiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza agora volta a campo na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, quando vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.