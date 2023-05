Vojvoda reconhece Fortaleza "abaixo" contra Palmeiras e projeta: "Temos que ser realistas"

Após revés por 3 a 0, treinador admitiu que o Tricolor precisaria deixar a disputa "mais aberta" para duelo no Castelão

Após derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil, o técnico Vojvoda reconheceu que o Fortaleza esteve “abaixo”. O treinador também afirmou que o revés causa dor, mas o time precisa levantar a cabeça para a sequência da temporada. Ele ainda admitiu que tem de ser “realista” quanto à partida da volta no Castelão.



“Estivemos abaixo depois do pênalti. Em termos de disputa física em determinados lances. Eles lançaram muitas bolas longas e sempre ficavam com a sobra da jogada. Eles têm qualidade e estiveram superiores, enquanto nós ficamos abaixo”, reconheceu.



Juan Pablo Vojvoda também projetou o jogo da volta e afirmou que o time precisaria ter deixado a “disputa mais aberta”. “Ainda falta muito para a partida da volta. Castelão é nosso estádio, mas temos que ser realistas. Necessitávamos deixar a eliminatória mais aberta do que o que aconteceu hoje (quarta-feira, 17)”.



“As derrotas deixam aprendizados. O time do Palmeiras tem um processo de trabalho e hoje estiveram na nossa frente, isso é verdade. Sobre a volta, tenho que planejar bem a partida. É um planejamento diferente do que uma partida normal. Estamos perdendo por 3 a 0, o planejamento tem que ser com inteligência”, completou.



Fortaleza x Palmeiras no Castelão



Depois da derrota por 3 a 0, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, o Leão avança direto para as quartas de final. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 31 de maio, às 19 horas, na Arena Castelão.