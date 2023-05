Ídolo do Palmeiras, Marcos vê Fortaleza prejudicado em pênalti: "Dá até vergonha"

O ex-goleiro reconheceu o erro da arbitragem no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo

O pênalti polêmico marcado para o Palmeiras no começo do duelo diante do Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 17, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi repercutido de forma negativa por um dos maiores ídolos da história do clube paulista. O ex-goleiro Marcos opinou sobre o lance e afirmou que o Leão do Pici foi prejudicado.

“É mano, vi na hora, dá até vergonha. Arbitragem no Brasil tá difícil, e olha que foi erro a favor do meu time, mas que estraga o sabor da vitória. Nesse lance, prejudicaram o Fortaleza. Fez grande diferença no resultado.”

Sobre o assunto Vojvoda reconhece Fortaleza "abaixo" contra Palmeiras e projeta: "Temos que ser realistas"

Marcelo Paz desabafa sobre arbitragem em jogo contra o Palmeiras: "Erro é imperdoável"

Fortaleza prepara reclamação à CBF por pênalti marcado para o Palmeiras

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comentário do ex-goleiro foi feito em uma publicação no Instagram da página “ofuiclear”, que também criticava a decisão tomada pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Veja o post abaixo:





Marcelo Paz desabafa sobre arbitragem em jogo contra o Palmeiras: "Erro é imperdoável"

O Fortaleza ficou na bronca com a arbitragem na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 17, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Logo nos minutos iniciais do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti de Caio Alexandre em Rony, o que acabou gerando toda a revolta do lado tricolor. Após o jogo, o presidente Marcelo Paz, do Leão, criticou a decisão do árbitro e desabafou.

“Tem coisas que, por mais que se tente, não dá pra entender. Por que o árbitro demora um tempo para marcar o pênalti inexistente? Por que o VAR não chama para ver? Jogadores, torcedores do Palmeiras, comentaristas diversos de arbitragem dizem que não foi pênalti. Está todo mundo errado e só árbitro e VAR certos? Mais um erro, mais uma vez na Copa do Brasil, estranho! Estávamos invictos a 13 jogos, a derrota veio, mas esse erro é imperdoável, porque é totalmente evitável. Árbitro em cima do lance e VAR com várias câmeras e não chama. Segue o baile, vamos nos manter na linha reta pelo bem do futebol, como tem que ser”, disse o mandatário em publicação no Instagram.