Vojvoda iguala Ceni como segundo técnico com mais jogos pelo Fortaleza

Diante do Corinthians, Juan Pablo Vojvoda alcançou marca histórica pelo Fortaleza. O treinador completou 153 jogos sob o comando do Tricolor do Pici e igualou Rogério Ceni como o segundo técnico com mais jogos na história do clube.



O argentino conquistou o feito no empate em 1 a 1 com o Timão, nesta segunda-feira, 8, pela quarta rodada da Série A do Brasileirão. Com isso, marca ainda mais seu nome na história e agora fica atrás somente de Moésio Gomes, que lidera o ranking com 229 partidas. No duelo contra o São Paulo na próxima quinta-feira, 11, o comandante se isolará na segunda posição da lista.



O treinador argentino chegou ao Pici em maio de 2021. Neste período, acumula 79 vitórias, 34 empates e 40 derrotas, com 59% de aproveitamento. A equipe marcou 257 gols e sofreu 144 com Vojvoda no comando. Os dados são do site de estatísticas OGol.



Pelo Tricolor, o argentino conquistou os primeiros títulos da carreira. Em sua terceira temporada, o treinador foi tricampeão do Campeonato Cearense e levou a taça da Copa do Nordeste de forma invicta em 2022.



Além dos títulos, Vojvoda também realizou grandes feitos no Leão do Pici. O treinador levou o time às semifinais da Copa do Brasil em 2021 e às quartas da competição no ano passado. O técnico também classificou o clube para disputar a Copa Libertadores em duas edições seguidas, sendo as primeiras na história da equipe.



Com o argentino à frente do time, o Fortaleza também se tornou o primeiro clube nordestino a terminar no G4 do Brasileirão na era dos pontos corridos, em 2021.

Confira o top-5 dos técnicos mais longevos no Fortaleza:



1º) Moésio Gomes - 229 partidas

2º) Rogério Ceni - 153 partidas

2º) Vojvoda - 153 partidas

4º) Caiçara - 149 partidas

5º) Ferdinando Teixeira - 139 partidas