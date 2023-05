Copa do Brasil: confira datas e horários dos duelos entre Fortaleza e Palmeiras

A CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta segunda-feira, 8. Os jogos entre Fortaleza e Palmeiras foram marcados para os dias 17 e 31 de maio, duas quartas-feiras, começando às 19 horas.



A ida será no Allianz Parque e a volta no Castelão, como definido por sorteio. As duas partidas serão transmitidas pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere (pay-per-view). O duelo é inédito na Copa do Brasil.

A maioria dos jogos das oitavas de final ficaram alocados nas mesmas datas. A CBF marcou apenas a ida entre Fluminense e Flamengo para o dia 16, uma terça, e as voltas entre São Paulo e Sport, além do Fla-Flu para o dia 1º de junho, uma quinta.

Resumo:

17/5 - Palmeiras x Fortaleza - 19 horas / Allianz Parque

31/5 - Fortaleza x Palmeiras - 19 horas / Castelão



Confira todos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil