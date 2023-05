Fortaleza: Galhardo e Moisés se lesionam e viram dúvida para jogo contra o São Paulo

Atacantes saíram mais cedo no duelo contra o Corinthians, por conta de lesões. No caso de Moisés, o problema é no mesmo pé em que ele já fez cirurgia em 2023

Os jogadores Thiago Galhardo e Moisés, do Fortaleza, deixaram o gramado da Neo Química Arena mais cedo, na partida contra o Corinthians, nesta segunda-feira, 8, por conta de lesão. Em boletim, o departamento médico do Tricolor atualizou a condição clínica dos atacantes.

Moisés, que precisou sair aos 37 minutos do primeiro tempo, sofreu um trauma no pé direito, o mesmo que passou por cirurgia no início do ano — e o deixou mais de 40 dias sem treinar —, devido a uma fratura no quinto metatarso. O tratamento foi iniciado ainda no banco de reservas, com gelo, mas novos exames serão realizados para descobrir a gravidade da lesão.

Já Thiago Galhardo chegou a sair de maca aos 24 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa direita, mas voltou a jogar com aparente incômodo, sendo substituído no intervalo da partida. Após choque com um atleta adversário, ele teve um trauma na coxa e será observado nos próximos dias. Ele também colocou gelo no local machucado ainda no estádio.

Como o próximo jogo do Fortaleza já será na quinta-feira, 11, contra o São Paulo, no Castelão, os dois atacantes são tratados como dúvida. Galhardo é o artilheiro do Tricolor na temporada, com 13 gols, e Moisés vem sendo o atleta que mais puxa ataques para o time.

Em contrapartida, o argentino Juan Martín Lucero poderá retornar na quinta-feira. Ele já está no período de transição e tem dois dias pela frente para tentar ganhar condição de jogo.