Vojvoda elogia duelo franco entre Fortaleza e Corinthians: "Essência do futebol brasileiro"

Invicto na Série A, o Fortaleza tem feito uma boa campanha após quatro rodadas e conquistou, em São Paulo diante do Corinthians, mais um ponto na tabela de classificação. Após o empate por 1 a 1 com o clube paulista, Vojvoda concedeu entrevista coletiva e falou sobre o desempenho ofensivo do time, que chegou ao 76º gol na temporada.

“É um bom dado, mas é um trabalho de todo o time. Somos um time que cria finalizações e que se adapta muitas vezes ao que se necessita em cada partida. Isso confirma nossa intenção, de que diferentes jogadores possam chegar perto do gol e consigam o objetivo. É continuar com nossas intenções, o Brasileirão é muito difícil. Hoje acho que tivemos um jogo, principalmente no segundo tempo, com os dois times se atacando, o Fortaleza ganhando, o Corinthians empatando. Acho que essa é a essência do futebol brasileiro”, disse o treinador.

Dono do melhor ataque entre todos os times que disputam a Série A, Vojvoda destacou que o bom momento do clube é fruto de um trabalho que vai além dos jogadores e da comissão técnica e que o objetivo é de continuar crescendo para brigar sempre na parte de cima das competições.

“Trabalho, às vezes, é uma palavra muito comum. Mas é isso, o trabalho do dia a dia, não somente da comissão técnica e dos jogadores, mas de todos do clube, diretoria e pessoas do dia a dia. Nosso desafio é que o clube continue crescendo, passo a passo, acreditando que podemos brigar em cima, contra times que possuem história no futebol brasileiro. Mas o Fortaleza, também, com humildade e pé no chão, mas acreditando”, ressaltou.