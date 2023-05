Estudiantes de Mérida: conheça o adversário do Fortaleza na Sul-Americana

O Estudiantes de Mérida é um dos três adversários do Fortaleza no Grupo H da Copa Sul-Americana. Considerado o azarão do grupo, que também tem San Lorenzo-ARG e Palestino-CHI, o time venezuelano se classificou após derrotar o Deportivo Táchira nos pênaltis na fase preliminar do torneio.

Os Rojiblancos foram fundados em 4 de abril de 1971 por jesuítas bascos, inspirados pelo Atlhletic Bilbao, clube do País Basco, região da Espanha. Em 2021, no aniversário de 50 anos do clube, o time de Mérida foi reconhecido pelo clube espanhol pelas suas origens bascas e, desde então, ambos firmaram uma parceria.

Histórico na Sul-Americana

O Estudiantes de Mérida participa da Copa Sul-Americana pela quinta vez na história. A primeira vez que os venezuelanos disputaram o torneio foi em 2018. De lá pra cá, só ficaram de fora da edição de 2021. Porém, em 2023 será a primeira vez que a equipe jogará a fase de grupos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza anuncia renovação de contrato com Moisés até o fim de 2025

Fortaleza enfrenta Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil; Leão é mandante na volta

Fortaleza abre check-in para jogo contra Estudiantes de Mérida pela Sul-Americana

Estádio

O Metropolitano de Mérida é onde o Estudiantes manda seus jogos. O estádio tem capacidade para 42 mil pessoas e é localizado na cidade de Mérida, que fica a cerca de 670km da capital do País, Caracas. A altitude do local é de 1.650 metros do nível do mar.

Foi nesse estádio que o clube garantiu a classificação para a fase de grupos ao derrotar o Deportivo Táchira, nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal.

Números recentes

O Estudiantes de Mérida realizou 14 jogos em 2023, sendo 11 pelo Campeonato Venezuelano e três pela Copa Sul-Americana. Neste recorte, os Rojiblancos somam três vitórias, três empates e oito derrotas. O clube marcou 17 gols e sofreu 22. Atualmente, a equipe figura na 11ª colocação da liga nacional, com 11 pontos.

A equipe venezuelana vive momento ruim na temporada antes de encarar o Fortaleza. O escrete de Mérida não vence há seis partidas - cinco derrotas e um empate.

Em 2022, o time terminou o campeonato nacional na 9ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos, somando nove vitórias, nove derrotas e 12 empates. Naquela edição, balançou as redes em 38 oportunidades e sofreu 37 gols.

O time também disputou a Sul-Americana, mas acabou eliminado na primeira fase para o Metropolitanos por 6 a 0 no agregado.

Elenco e comissão técnica

O Estudiantes de Mérida conta com apenas três estrangeiros no elenco, são o zagueiro José Doldán (paraguaio), o meia Antony Medrano (colombiano) e o atacante Zorilla (panamenho).

O atacante Junior Paredes é o destaque do time na temporada. Ele anotou cinco gols e é o artilheiro isolado do time. Foi ele o autor do gol contra o Deportivo Táchira, pela primeira fase da Sula, que empatou o confronto na reta final e levou a disputa para os pênaltis, na qual os Rojiblancos levaram a melhor.

Alí Cañas é o comandante da equipe. O técnico de 62 anos chegou ao clube nesta temporada com a missão de melhorar o desempenho da equipe na Sul-Americana. Antes, ele foi treinador da Portuguesa-VEN e Zamora-VEN.

Conquistas

O Estudiantes de Mérida acumula algumas conquistas ao longo de sua história. O clube foi duas vezes campeão do Apertura, nas temporadas 2001/2002 e 2019, e uma vez do Clausura, em 1997/1998. Além disso, foi duas vezes campeão da primeira divisão venezuelana, em 1980 e 1985, e também faturou seis vezes a Taça Venezuela, nas temporadas 1970/1971, 1971/1972, 1974/1975, 1984/1985 e 1986/1987.

Apesar de nunca ter conquistado um torneio internacional, os Rojiblancos tem uma campanha de destaque na Copa Libertadores. Depois de seis participações nas quais nunca havia passado da primeira fase, o clube ficou entre os oito melhores na edição de 1999, sendo eliminado nas quartas de final para o Cerro Porteño.

O clube ficou com o pé nas semifinais ao vencer o Cerro Porteño na ida por 3 a 0, mas sofreu uma goleada de 4 a 0 na volta e deu adeus ao torneio. Curiosamente, os dois times se enfrentarão novamente nesta edição de Sul-Americana.

Tags