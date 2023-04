Palestino: conheça o rival da estreia do Fortaleza na Sul-Americana

O Palestino é um dos adversários do Fortaleza no Grupo H da Copa Sul-Americana. O time chileno é o primeiro compromisso do Leão do Pici na competição. As equipes entram em campo e estreiam no torneio continental nesta quarta-feira, 5, no Castelão.

Os “árabes”, como são chamados, foram fundados em 20 de agosto de 1920 por membros da colônia palestina no Chile, onde reside a maior população desse povo fora da Palestina, com cerca de 350 mil habitantes.

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz elogiou o Palestino e disse que os confrontos contra os chilenos serão importantíssimos para os objetivos do Leão: “Acho que temos condições de pontuar bem nesse grupo e tentar brigar pelo primeiro lugar com o San Lorenzo, mas sabendo que os duelos com o Palestino são importantíssimos”. Conheça mais sobre o oponente do Tricolor na competição.

Histórico na Sul-Americana

Esta é a quinta participação da história do clube na Sul-Americana. Para chegar até a fase de grupos, o time precisou bater o Cobresal, também do Chile, pelo placar de 1 a 0.

A melhor campanha da equipe no torneio foi em 2016, quando avançou até as quartas de final. Naquela ocasião, o Palestino eliminou equipes como Libertad-CHI, na primeira fase, e Flamengo, nas oitavas de final, antes de cair para o San Lorenzo.

Estádio

O Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, é onde o Palestino manda seus jogos contra os oponentes. A capacidade do local é de 12.000 torcedores.

Jogando em casa, os árabes ainda não perderam neste ano. Foram cinco partidas pela Liga Chilena, com três vitórias e dois empates.

No entanto, em jogos internacionais o Palestino joga no estádio El Teniente, que fica a aproximadamente 80km de Santiago, na comuna de Rancagua, na região de O'Higgins. A praça esportiva tem capacidade para mais de 14 mil torcedores.

Números recentes

O Palestino realizou dez jogos em 2023, sendo uma pela fase preliminar da Sul-Americana e nove pela Liga Chilena, e soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. O time balançou as redes 16 vezes e foi vazado em 14 oportunidades. Atualmente ocupa a quarta colocação no campeonato nacional.

Em 2022, o Palestino não disputou competições internacionais. Na Liga Chilena, a equipe terminou em quarto lugar, com 46 pontos em 30 partidas, marcando 45 gols e sofrendo 35. Já pela Taça Chile, o clube disputou apenas duas partidas, sendo eliminado na 2ª fase pelo Cobreloa, nos pênaltis.

Elenco e comissão técnica

O elenco do Palestino é formado majoritariamente por atletas chilenos. O time ainda conta com quatro estrangeiros no elenco, todos argentinos: o goleiro César Rigamonti, o zagueiro Fernando Meza, e os atacantes Jonathan Benitez e Maxi Salas.

O meia Misael Dávila é o principal destaque da equipe no ano, com cinco gols marcados. Ele foi titular nas nove partidas que o clube realizou no ano.

O argentino Pablo Sánchez, de 50 anos, é quem comanda os árabes. O técnico assumiu a equipe nesta temporada. Antes, o treinador esteve à frente do Audax Italiano nas temporadas 2020 e 2021. Na carreira, ele ainda dirigiu outros quatro clubes chilenos: Universidad Concepción, O’Higgins, Everton e Deportes Iquique.

Conquistas

O Palestino já foi campeão chileno duas vezes na história, em 1955 e 1978. Os árabes também faturaram a Taça Chile em três oportunidades: 1975, 1977 e mais recentemente em 2018, quando bateram o Audax Italiano na final, quebrando o jejum de 40 anos sem conquistar um título nacional.

Apesar de ter participado de seis edições da Libertadores, o Palestino nunca conseguiu ir longe na competição.

