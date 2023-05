Fortaleza abre check-in para jogo contra Estudiantes de Mérida pela Sul-Americana

O check-in pode ser realizado através do site Sócio Fortaleza. O clube ainda não abriu a venda de ingressos para quem não é sócio-torcedor

O Fortaleza abriu o check-in para a partida contra o Estudiantes de Mérida-VEN, no Castelão, nesta segunda-feira, 1º. O prazo para garantir lugar no jogo pela terceira rodada da Sul-Americana vai até as 11h59min de quinta-feira, 4.

O check-in pode ser realizado através do site Sócio Fortaleza. O clube ainda não abriu a venda de ingressos para quem não é sócio-torcedor.

O Fortaleza encara o Estudiantes de Mérida nesta quinta-feira, 4, às 21 horas. O Leão é líder do grupo H com seis pontos conquistados e 100º de aproveitamento na competição. Na estreia, o time cearense goleou o Palestino-CHI por 4 a 0, no Castelão. Na segunda rodada, vitória sobre o San Lorenzo-ARG por 2 a 0, na Argentina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Invicto e vice-líder da Série A

O Tricolor do Pici chega embalado para encarar a equipe de Mérida após a importante vitória sobre o Fluminense, por 4 a 2, que colocou o time cearense na vice-liderança da Série A. O Leão soma sete pontos e está invicto no Brasileirão.

Na estreia, o Fortaleza empatou em casa com o Internacional em 1 a 1. Na segunda rodada, os comandados por Vojvoda venceram o Coritiba por 3 a 0, em Curitiba-PR. Por fim veio a vitória sobre o Fluminense no Castelão.

Desde a final do Campeonato Cearense, o Leão não sabe o que é ser derrotado. De lá pra cá, o escrete do Pici somou sete vitórias e dois empates.

Tags