Fortaleza vai enfrentar Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio que definiu os confrontos da quarta etapa do torneio foi realizado na tarde desta terça-feira, 2, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Dinâmica foi simples

O adversário do Fortaleza na fase oitavas de final da Copa do Brasil será o Palmeiras. O duelo foi definido em sorteio, realizado na tarde desta terça-feira, 2, na sede da CBF.

A dinâmica do sorteio foi simples, com os 16 times em um pote só, onde todos podiam enfrentar todos. Além do Fortaleza, estão em disputa na competição:América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport.

A ordem dos mandos de campo será definida por sorteio, que será realizado ainda nesta terça. As datas base para as duas partidas são 17 e 31 de maio.

É o quinto ano consecutivo que o Fortaleza disputa as oitavas de final da Copa do Brasil, tendo ultrapassado esta etapa nas últimas duas edições do torneio. Se conseguir passar de fase mais uma vez, o Leão embolsará mais R$ 4,3 milhões.



Oitavas de final da Copa do Brasil: jogos de ida e volta

As oitavas de final são disputadas em partidas de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares nos dois confrontos, a classificação será decidida nos pênaltis.

Para as quartas de final, a CBF fará um novo sorteio para definir os novos confrontos. Entretanto, a partir desta fase, será feito também todo o chaveamento até a final da competição.

Campanha do Fortaleza na Copa do Brasil 2023

Vindo da Libertadores, o Fortaleza iniciou na Copa do Brasil a partir da terceira fase. O time do Pici superou o Águia de Marabá para se classificar para as oitavas de final.

Na partida da ida, o Tricolor goleou o rival paraense no Castelão por 6 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Dudu, Ceballos, Guilherme, Pikachu e Galhardo, este duas vezes.

No jogo da volta, o Leão entrou em campo no estádio Zinho de Oliveira com uma equipe reserva e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Romarinho e Zanocelo.





