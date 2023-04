Zanocelo marca primeiro gol pelo Fortaleza e pode ganhar mais minutos com Vojvoda

A vitória por 2 a 0 do Fortaleza sobre o Águia de Marabá-PA, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, teve um gosto especial para o meio-campista Vinícius Zanocelo. O atleta marcou o primeiro gol com a camisa leonina no jogo de quarta-feira, 26, e ajudou a equipe cearense a confirmar a classificação às oitavas.

Oficializado como reforço do Tricolor do Pici no começo de abril, Zanocelo realizou o primeiro jogo como titular no novo clube diante do Águia de Marabá e, de quebra, pôde deixar sua marca no Estádio Mangueirão. Aos 29 minutos da primeira etapa, o meio-campista acertou um chute de primeira da entrada da área e superou o arqueiro Axel.

Sobre o assunto Amorim comemora estreia no profissional do Fortaleza: "Sonho realizado"

Vojvoda se torna o 3º técnico com mais jogos na história do Fortaleza

"Competição que o Fortaleza gosta", diz Vojvoda após classificação na Copa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o jogo, o volante comemorou o fato do primeiro gol com a camisa do Leão ter acontecido justamente em Belém, cidade que viveu durante a infância. O atleta ainda aproveitou a oportunidade para dedicar o tento a esposa.

"Feliz pela classificação. O grupo merece demais. Fizemos dois baita jogos. Muito feliz de marcar meu primeiro gol com a camisa do Leão. Mais feliz ainda por ser em Belém, onde eu fui tão feliz. Morei minha infância aqui e sonhei tanto, vi vários jogos aqui e me imaginava jogando. Tô muito feliz. Queria dedicar a minha esposa o gol, que desde que eu cheguei aqui que a gente tá distante. Te amo muito, você é tudo pra mim", disse.

Com a grande vantagem criada no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil - Leão venceu o Águia por 6 a 1 -, Vojvoda pôde escalar uma equipe totalmente reserva no segundo confronto. Assim, Zanocelo recebeu uma chance entre os onze iniciais na partida de quarta-feira, 26. Além do gol, o meio-campista ajudou a equipe distribuindo passes no setor de criação.

Com a boa atuação, a expectativa é que o atleta de 22 anos receba mais oportunidades do técnico Juan Pablo Vojvoda. A versatilidade pode ser um trunfo para Zanocelo seguir ganhando minutos no Tricolor do Pici.

O atleta, contratado para ser volante, pode atuar até mesmo como um meia avançado, com obrigações mais ofensivas, assim como aconteceu no duelo diante do Águia de Marabá. Na oportunidade, Lucas Sasha e Zé Welison foram escalados na posição, enquanto o camisa 25 jogou mais próximo à área.

Zanocelo é cria das categorias de base da Ponte Preta. Foi na Macaca que o atleta se profissionalizou no futebol. Mas foi no Santos que o jogador ganhou projeção. Ele chegou ao Peixe em 2021, quando disputou 26 partidas e deu duas assistências. Em 2022, o volante somou 50 jogos, 41 como titular e marcou cinco gols.

Tags