Fortaleza 4x2 Fluminense: mais de 1000 crianças aproveitaram gratuidade

Goleada sobre o time carioca marcou o início do plano "Clube da Garatoda", que garante entrada gratuita de crianças de até 11 anos em jogos do Leão como mandante

A ótima atuação do Fortaleza sobre o Fluminense pela Série A, que culminou em goleada por 4 a 2, foi vista por quase 40 mil pessoas na Arena Castelão. Deste número, destaque para a quantidade de crianças que foram ao estádio por meio do plano de gratuidade “Clube da Garotada”, lançado na última semana pelo clube do Pici.

Ao todo, 1024 crianças cadastradas no plano ingressaram no Gigante da Boa Vista sem nenhum tipo de custo com entrada. O duelo contra o Fluminense marcou o início da medida que permite a entrada gratuita de jovens de até 11 anos nos jogos do Leão como mandante.

Para ter acesso ao plano, é necessário realizar cadastro e retirada da carteirinha na loja no Pici ou loja Conceito, na Aldeota. Até o próximo dia 25 de maio, a confecção do documento será gratuita. A ação vale para todos os torcedores, independente se o responsável faz parte do quadro de sócio ou não.

Vale ressaltar que as crianças de até seis anos de idade terão entrada gratuita nos setores Premium e Bossa Nova da Arena Castelão. Já para a faixa etária até 11 anos serão reservados lugares nas áreas Superior Sul, Superior Norte, Inferior Sul, Inferior Norte, Superior Central e Especial.



Cartão de gratuidade para crianças surgiu após polêmica

No último sábado, 16, no confronto diante do Internacional, o Fortaleza acabou se envolvendo em uma polêmica. Crianças de dois anos ou mais, que estavam sem ingresso, foram barradas na porta do estádio, antes da partida. Apesar da cobrança não ser ilegal, ela não era praticada, o que pegou muitos pais de surpresa.

Nas redes sociais, após o jogo, vídeos de crianças chorando e pais revoltados com a medida se espalharam. No dia seguinte, o Fortaleza se pronunciou por meio de nota, na qual pediu desculpas ao torcedor e prometeu rever o protocolo de entrada de crianças no estádio. A solução ocorreu por meio do plano “Clube da Garotada”, que contou com alto número de adesão.

