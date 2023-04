Fortaleza acertou 17 finalizações no gol do Fluminense; Moisés foi quem mais concluiu

O placar de 4 a 2, construído pelo Fortaleza sobre o Fluminense, neste sábado, 29, foi pequeno diante da produção ofensiva do Tricolor do Pici. Segundo dados do Footstats, o ataque do Leão finalizou 17 vezes no gol do time carioca.

+Com participação nos quatro gols, Moisés comanda vitória do Fortaleza sobre Fluminense



A quantidade de finalizações certas fica ainda mais destacada quando comparada às finalizações totais do Fortaleza, que foram 21. Isso significa um aproveitamento de 81% das conclusões do Tricolor no jogo. O Fluminense finalizou 12 vezes, porém apenas quatro foram no alvo.

O líder de finalizações do Fortaleza foi Moisés, com sete arremates. O camisa 21 concluiu todas as bolas de forma correta, ou seja, no gol. Guilherme, foi o segundo que mais finalizou, sendo três certas e uma errada.

O goleiro Fábio foi o principal fator para o Fortaleza não ter vencido com um placar mais elástico. O Footstats considerou que o camisa 1 fez sete defesas difíceis. Fernando Miguel, do Fortaleza, fez cinco defesas simples.

