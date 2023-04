Fortaleza dá dois dias de folga para elenco após sequência de viagens e vitória em casa

Tricolor emendou três partidas como visitante e bateu o Fluminense no Castelão no último sábado, 29. Reapresentação será na terça-feira, 2, de olho na Sul-Americana

Depois de três jogos consecutivos como visitante e uma vitória no Castelão, o Fortaleza liberou o elenco para dois dias de folga e marcou reapresentação para a tarde da próxima terça-feira, 2, quando iniciará os preparativos para enfrentar o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana.

Com calendário cheio, o Tricolor teve sequência de partidas fora de casa na reta final deste mês de abril: encarou San Lorenzo-ARG, Coritiba e Águia de Marabá longe da capital cearense e conseguiu três vitórias.

Sem tempo para descanso, já voltou a campo no último sábado, 29, quando ganhou do Fluminense por 4 a 2, no Castelão, pela terceira rodada da Série A, resultado que manteve a equipe no G-4.

Depois da partida, o elenco ganhou folga neste domingo, 30, e na segunda-feira, 1º. A retomada dos trabalhos será na terça-feira, 2, às 15 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos. O foco passará a ser a Sul-Americana, em que o Leão lidera o Grupo H, com 100% de aproveitamento em dois jogos.

O Fortaleza recebe o Estudiantes de Mérida na próxima quinta-feira, 4, a partir das 21 horas, na Arena Castelão.

