Galhardo empata com Lucero em gols e acirra disputa pela artilharia do Fortaleza

De volta aos gramados, camisa 91 do Tricolor marcou na vitória sobre o Fluminense e chegou à marca de 12 gols na temporada 2023, mesma do argentino

Autor do primeiro gol da vitória do Fortaleza sobre o Fluminense por 4 a 2, pela 3ª rodada da Série A do Brasileiro, o atacante Thiago Galhardo empatou com Juan Martín Lucero em número de gols e agora ambos dividem a artilharia do Leão na temporada.

Os dois marcaram 12 tentos com a camisa tricolor em 2023, até o momento. O número de assistências é o que os diferencia. Galhardo já deu três passes para gol, enquanto o argentino conseguiu o dobro. O camisa 91, porém, tem 26 jogos disputados na temporada, enquanto Lucero atuou em 22 partidas.

Galhardo já liderou a disputa interna, mas vive jejum de seis partidas e foi ultrapassado pelo ex-Colo-Colo, que se distanciou, mas viu seu colega de ataque empatar a quantidade de gols marcados. A última vez que Lucero marcou um gol foi na final do Campeonato Cearense, no começo do mês de abril. Já são três partidas em branco.

Recuperado de um trauma nos arcos costais do lado direito, Galhardo voltou a campo neste sábado, contra o Fluminense, mas Lucero permanece no departamento médico. O argentino trata de um estiramento muscular na parte posterior da coxa direita. Ele já desfalcou o Leão em três partidas e o clube não estabeleceu prazo de retorno.

