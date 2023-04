Fortaleza sustenta invencibilidade em meio a jogos da Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana

Tricolor conseguiu fazer bem a transição das competições regionais para as nacionais e internacionais, diferentemente do que ocorreu na temporada anterior. Vojvoda comentou sobre o assunto

Ao vencer o Fluminense no Castelão por 4 a 2, no último sábado, o Fortaleza emendou a quarta vitória consecutiva e chegou a nove jogos de invencibilidade, maior sequência do clube sem derrotas nesta temporada.

Chama atenção que o momento ápice do Leão, até aqui, esteja ocorrendo justamente no período em que o clube começou a disputar as três competições de nível técnico mais elevado que possui em seu calendário, que são a Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

É claro que o momento ideal para o time passar pela melhor fase era este, mas no ano passado essa transição entre competições locais e regionais para as nacionais e internacionais foi difícil para o Tricolor.

Pagando um recorte semelhante de 2022, de nove jogos, envolvendo inclusive as finais do Campeonato Cearense, assim como na sequência atual, foram cinco derrotas, três vitórias e um empate. Das três competições, o Fortaleza tinha se sobressaído apenas na Copa do Brasil, mas iniciou mal na Libertadores, que era o torneio da Conmebol que o time disputava, e na Série A.

Na metade do certame sul-americano, o Leão até conseguiu uma reação, mas no Campeonato Brasileiro uma resposta só começou a ser dada após um turno inteiro, o que causou agonia nos torcedores tricolores.

Desta vez, porém, a realidade é outra. Além de avançar com tranquilidade na Copa do Brasil, o Fortaleza começou a Série A com duas vitórias e um empate e na Copa Sul-Americana, ganhou as duas partidas que disputou, inclusive uma na Argentina, feito inédito, contra o San Lorenzo.

O técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre o assunto em coletiva e garantiu que não há diferenciação entre as competições, por isso há o mesmo comprometimento do elenco em todas as partidas.

"Estamos dando importância a todas, porque temos um elenco que permite isso, em quantidade e qualidade; e no compromisso de trabalho do dia a dia. Não estamos para escolher uma competição ou outra, os jogadores sabem que em cada partida jogam por algo importante, mas, principalmente, jogam para ganhar. E também estão lutando porque eles querem estar no time. Acho que temos elenco para brigar, para lutar nas três competições, mas sabendo que para isso necessitamos de muito trabalho, a humildade de sempre, ter os pés no chão e enfrentar cada partida como estamos enfrentando, com máxima responsabilidade; planejando e executando, é o que temos que fazer", disse.

O argentino lembrou do que ocorreu em 2022 e afirmou que o clube aprendeu lições. “É um grupo inteligente, temos aprendido do ano passado, não somente jogadores, mas a comissão técnica e todo o clube. Quando termina o ano, fazemos uma avaliação do que aconteceu e quando começa o ano, discutimos como vamos enfrentar a (nova) temporada [...] Temos que olhar para trás e perguntar o que queremos para o futuro? O que podemos corrigir, melhorar? E o que podemos reforçar? E a partir daí é o planejamento de novas temporadas", explicou Vojvoda.

Na quinta-feira, 4, o Fortaleza volta a jogar pela Sul-Americana, contra o Estudiantes de Mérida, no Castelão, e se vencer, encaminha classificação para a próxima fase do torneio, além de se isolar ainda mais na primeira colocação do Grupo H.

+Terceiro jogo do Fortaleza pela Sul-Americana terá arbitragem colombiana



O comandante do Leão celebra o bom momento do time, mas diz que é necessário estar sempre buscando melhorar para não cair na armadilha do comodismo. "Momento é o dia a dia, sabendo que estamos trabalhando, como fazemos sempre, e que os resultados estão chegando, mas é futebol. O adversário também se prepara e temos um grandes desafios pela frente. O primeiro é quinta, e temos que preparar bem nossa cabeça e nosso físico para essa partida e continuar acreditando, trabalhando, continuar com humildade. Porque ganhamos jogos, não significam que sejamos os melhores", afirmou.

Confira os nove jogos de invencibilidade do Fortaleza:

Fortaleza 2x1 Ceará - Final Cearense (ida)

Fortaleza 4x0 Palestino - Sul-Americana

Ceará 2x2 Fortaleza - Final Cearense (volta)

Fortaleza 6x1 Águia-PA - Copa do Brasil (ida)

Fortaleza 1x1 Internacional - Série A

San Lorenzo-ARG 0x2 Fortaleza - Sul-Americana

Coritiba 0x3 Fortaleza - Série A

Águia-PA 0x2 Fortaleza - Copa do Brasil (volta)

Fortaleza 4x2 Fluminense - Série A

