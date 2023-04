Fortaleza lança plano "Clube da Garotada" e 632 crianças são cadastradas no primeiro dia

No primeiro dia de lançamento oficial, o Leão do Pici divulgou que 632 pequenos torcedores foram cadastrados no plano. Eles já poderão acompanhar de perto o duelo do próximo sábado, 29, contra o Fluminense, no Castelão

Com o desejo de melhor atender aos pequenos apoiadores do clube, o Fortaleza lançou, oficialmente, nesta terça-feira, 25, o cartão de gratuidade “Clube da Garotada”, que permite a entrada franca de crianças de até 11 anos aos jogos como mandante do Leão. Apenas no primeiro dia, 632 torcedores foram cadastrados no programa.

O número de inscrições no primeiro dia de lançamento do cartão foi divulgado pelo próprio presidente da agremiação, Marcelo Paz, em sua conta oficial no Instagram.

“Fala galera, tô passando para informar que hoje foi lançado o cartão gratuidade Clube da Garotada. Foi um sucesso. 632 crianças cadastradas nesse programa só no primeiro dia. Que venham muito mais e que a gente possa atender toda a torcida do Fortaleza, a criançada, sobretudo aquelas que mais precisam, aquelas que realmente tem mais dificuldade para os pais comprarem ingressos”, disse Paz em vídeo publicado no Instagram.

Cartão de gratuidade para crianças

Após polêmica na entrada de crianças no Castelão em jogo contra o Internacional, o Fortaleza divulgou nesta segunda-feira, 24, o cartão de gratuidade Clube da Garotada para partidas como mandante. A novidade já valerá para a partida contra o Fluminense, no próximo sábado, 29, pela Série A do Brasileirão.

A medida é válida para crianças na faixa etária de até 11 anos de idade tanto a sócios-torcedores quanto para quem não faz parte do programa de adesão. A partir desta terça-feira, 25, os pais ou responsáveis já podem realizar cadastro e retirada da carteirinha na loja no Pici ou loja Conceito, na Aldeota. Até o próximo dia 25 de maio, a confecção do documento será gratuita.

As crianças de até seis anos de idade terão entrada gratuita nos setores Premium e Bossa Nova do Gigante da Boa Vista. Já para a faixa etária até 11 anos serão reservados lugares nas áreas Superior Sul, Superior Norte, Inferior Sul, Inferior Norte, Superior Central e Especial.

No dia do jogo, o responsável, de posse do próprio ingresso ou realização do check-in no mesmo setor, deverá procurar um dos dois pontos de apoio localizados na esplanada da Arena Castelão, ou o ponto de apoio na bilheteria no setor Premium. Nestes locais, será feita a entrega da pulseira de acesso.



