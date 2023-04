Fortaleza x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 29 de abril (29/04), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O time carioca lidera o campeonato, com seis pontos. O Leão, por sua vez, está na terceira posição, com quatro pontos. O embate de tricolores, portanto, será um duelo direto pelas primeiras posições na tabela.



Para o embate, Juan Pablo Vojvoda não deverá contar com o artilheiro Lucero, que trata um estiramento muscular na posterior da coxa direita. O outro desfalque pelo lado do Tricolor do Pici é o goleiro João Ricardo, que está no departamento médico, além do atacante Pedro Rocha. Thiago Galhardo, que sofreu um edema nos arcos costais, já treina com o elenco, mas deve ser titular diante do Flu.

Para o confronto, Fernando Diniz não terá o lateral-esquerdo Marcelo à disposição. O jogador não viajou para a capital cearense depois de sofrer lesão muscular na panturrilha diante do The Strongest-BOL, pela Libertadores, no dia 18 de abril. (Com Gazeta Esportiva)



Fortaleza x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Fortaleza x Fluminense

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino; Guilherme e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima, Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Quando será Fortaleza x Fluminense

Hoje, sábado, 29 de abril (29/04), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Fluminense

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

