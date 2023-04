Santos x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 29 de abril (29/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo, o técnico Odair Hellmann deve contar com o retorno de Lucas Braga. O atacante desfalcou o Alvinegro Praiano nos últimos seis jogos devido a uma pubalgia. Ele já treina normalmente com o restante do elenco e deve ficar no banco de reservas.

Em contrapartida, o lateral direito João Lucas (transição física), o lateral esquerdo Felipe Jonatan (cirurgia no joelho), o meia Luan Dias (lesão muscular moderada na posterior da coxa) e o atacante Lucas Barbosa (lesão ligamentar moderada no tornozelo esquerdo) são baixas.

O treinador teve apenas dois treinos para definir o time que encara o Coelho. O elenco iniciou a preparação para o duelo na quinta-feira. Na ocasião, porém, os titulares realizaram apenas um regenerativo. O único treino em campo, portanto, foi na quinta-feira. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Santos x América-MG

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

América-MG

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Juninho, Lucas Kal, Martínez e Matheusinho; Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

Quando será Santos x América-MG

Hoje, sábado, 29 de abril (29/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Santos x América-MG

Vila Belmiro, em Santos (SP)

