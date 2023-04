Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 29 de abril (29/04), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o Derby, a tendência é que Abel Ferreira possa contar com Raphael Veiga. O meia treinou integralmente com o grupo na quinta-feira e deve ficar à disposição para o jogo — com uma lesão na coxa, ele foi desfalque nas duas partidas contra o Tombense e diante de Cuiabá, Cerro Porteño e Vasco da Gama.

A má notícia ficou por conta da contusão de Marcos Rocha. Após a partida contra o Tombense, que garantiu a classificação alviverde às oitavas de final da Copa do Brasil, o lateral direito teve constatada uma lesão na coxa esquerda e deve, portanto, ser desfalque para o clássico.

Pelo lado do Corinthians, mesmo com a classificação nos pênaltis, contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Cuca pediu demissão, atendendo um pedido da família por conta dos protestos que foram feitos contra sua chegada por parte de alguns torcedores, tanto na internet como em dependências do clube, em decorrência da condenação por estupro do treinador a uma menina de 13 anos, em 1987, na Suíça. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Corinthians

Palmeiras

Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Dudu, Rony e Endrick.

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Palmeiras x Corinthians

Hoje, sábado, 29 de abril (29/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Corinthians

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

