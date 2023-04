Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 29 de abril (29/04), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto pelo Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet deve repetir boa parte do time que empatou em 0 a 0 contra o Santos, na última rodada. O atacante Hulk chegou a postar nas redes sociais uma foto do seu tornozelo inchado após a vitória de quarta, mas não preocupa para o embate.

O comandante do Furacão não deve fazer grandes mudanças para o jogo de sábado. O atacante Vitor Roque, que não foi convocado para a Seleção sub-20 a pedido do clube, deve ganhar a disputa com Pablo pela vaga entre os titulares. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Athletico-PR

Atlético-MG

Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos, Jemerson (Bruno Fuchs) e Rubens; Otávio, Edenílson, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Terans; Rômulo, Thiago Andrade e Vitor Roque (Pablo).

Quando será Atlético-MG x Athletico-PR

Hoje, sábado, 29 de abril (29/04), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Athletico-PR

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

