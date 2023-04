RB Bragantino x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 29 de abril (29/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Ambas equipes já venceram na competição e ocupam o meio da tabela do Brasileirão. O Bragantino tem quatro pontos, após derrotar o Bahia em casa e empatar com o Cuiabá na última rodada. Já o Cruzeiro estreou perdendo fora de casa para o Corinthians, mas bateu o Grêmio no último sábado, somando os primeiros três pontos no torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pepa fez sua primeira partida como técnico do Cruzeiro e venceu o Bragantino por 3 a 2, no Nabi Abi Chedid. As equipes se modificaram bastante desde então e a Raposa não terá o zagueiro Lucas Oliveira à disposição, já que o atleta foi expulso no último jogo do Brasileirão.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino segue com vários desfalques por lesão como Léo Ortiz e Nacho Laquintana. Lucas Evangelista teve virose ao longo da semana e pode não começar entre os titulares contra o Cruzeiro. (Com Gazeta Esportiva)



RB Bragantino x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - RB Bragantino x Cruzeiro

RB Bragantino

Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Nathan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Bruninho e Gustavinho; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Reynaldo, L. Castán e Marlon; Richard e Ramiro; Wesley, Matheus Vital, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

Quando será RB Bragantino x Cruzeiro

Hoje, sábado, 29 de abril (29/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Cruzeiro

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Tags