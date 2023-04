Coritiba x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 29 de abril (29/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida o São Paulo não contará com Calleri mais uma vez. O argentino se recupera em casa após contrair dengue, motivo de sua ausência no jogo decisivo contra o Ituano, pela Copa do Brasil, e também nos treinamentos desta semana no CT da Barra Funda.

Já lateral-direito Rafinha viajará com o elenco. O veterano deixou a partida contra o Ituano sentindo dores na coxa esquerda e chegou a se limitar a trabalhos nas dependências internas do CT, mas participou da atividade desta sexta-feira sem restrições.

Rodrigo Nestor, que sofreu um trauma no tornozelo direito contra o Ituano, também reforça o elenco do São Paulo para o compromisso fora de casa no Campeonato Brasileiro após sofrer um trauma no tornozelo direito contra o Coritiba e tratar a região inchada. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x São Paulo

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Trindade, Boschilia e Jamerson; Kaio César e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

São Paulo

Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Nes (Pablo Maia), Nestor e Michel Araújo (Wellington Rato); Marcos Paulo e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Quando será Coritiba x São Paulo

Hoje, sábado, 29 de abril (29/04), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x São Paulo

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

