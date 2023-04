Com equipes definidas, CBF agenda sorteio dos confrontos das oitavas da Copa do Brasil

O adversário do Fortaleza, único representante cearense vivo na competição, será definido no sorteio da próxima terça-feira, 2 de maio, que acontecerá na sede da CBF

A terceira fase da Copa do Brasil foi encerrada na noite desta quinta-feira, 27, e, com isso, todos os clubes classificados - dentre eles o Fortaleza - para as oitavas de final foram definidos. Dessa forma, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou o sorteio que definirá os confrontos da próxima parte da competição para a próxima terça-feira, 2 de maio.

O evento está previsto para ser iniciado às 13 horas, na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, localizada no Rio de Janeiro, com transmissão no canal oficial da CBF no YouTube.

Nesta fase da competição não existem restrições no sorteio. Portanto, todas as 16 equipes classificadas para as oitavas de final, das quais 15 são da Série A do Campeonato Brasileiro e apenas uma da Série B, podem se enfrentar. Os confrontos, de acordo com a tabela base da Copa do Brasil, estão previstos para as semanas dos dias 17 e 31 de maio.

Veja os clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil

América-MG

Athletico-PR

Atlético-MG

Bahia

Botafogo-RJ

Corinthians-SP

Cruzeiro-MG

Flamengo-RJ

Fluminense-RJ

Fortaleza-CE

Grêmio-RS

Internacional-RS

Palmeiras-SP

Santos-SP

São Paulo-SP

Sport-PE (único clube da Série B)

Classificado, Fortaleza recebe mais R$ 3,3 milhões na Copa do Brasil; veja valor total

Fortaleza confirmou mais um importante resultado na noite da última quarta-feira, 26. O Leão voltou a vencer o Águia de Marabá, desta vez por 2 a 0, no Estádio Mangueirão, no Pará, e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, além de seguir na competição, a equipe ainda faturou R$ 3,3 milhões para os cofres.

Por ter garantido vaga nas oitavas e ter disputado a terceira fase da Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco acumula um montante de R$ 5,4 milhões. Este valor pode aumentar de forma considerável caso o Tricolor do Pici se classifique para as quartas de final, já que a cota de participação nesta parte do torneio é de R$ 4,3 milhões.



