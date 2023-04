No CT do Ceará, Fluminense inicia preparação para jogo contra o Fortaleza

O Fluminense iniciou nesta quinta-feira, 27, a preparação para o jogo contra o Fortaleza. Sem Marcelo, o Tricolor das Laranjeiras treinou no CT do Ceará, em Porangabuçu. As equipes se enfrentam neste sábado, 29, às 16h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão.

Para o embate, até o momento, mais de 35 torcedores já confirmaram presença. Ao todo, 9.619 ingressos foram vendidos. Outras 25.948 presenças foram confirmadas por meio de Check-In de sócios-torcedores.



O Fluminense chega para o jogo com sete vitórias consecutivas acumuladas. A equipe é líder do Brasileirão com seis pontos somados em seis jogos.

