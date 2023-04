Adversário do Fortaleza, Fluminense acumula sete vitórias consecutivas

O Fortaleza terá um adversário complicado na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em boa fase, o Fluminense chega para o confronto diante do Leão embalado por sete vitórias consecutivas.



Com Ganso e Cano inspirados, a equipe carioca não sofre derrotas desde o dia 1º de abril, quando foi superado pelo Flamengo por 2 a 0. Desde então, o Tricolor disputou sete partidas e venceu todas. Além disso, marcou dezenove gols e sofreu apenas três.



A sequência vitoriosa teve início com o triunfo por 3 a 1 diante do Sporting Cristal, no dia 5 de abril. Na ocasião, os times se enfrentaram pela primeira rodada da Libertadores. Depois, o Flu bateu Flamengo, Paysandu (duas vezes), América Mineiro, The Strongest e Athletico.



O time tricolor lidera o Campeonato Brasileiro, com seis pontos. O Fortaleza, por sua vez, está na terceira posição, com quatro pontos. Portanto, o embate tricolor do próximo sábado, 29, às 16h30min, no Castelão será um duelo direto pelas primeiras posições da tabela.

