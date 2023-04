Fortaleza será o primeiro clube do país a dar abafadores para torcedores autistas no estádio

Ação inclusiva é inédita no futebol brasileiro e passa a valer a partir do jogo contra o Fluminense no sábado, pela Série A do Brasileirão

O Fortaleza abraçou a inclusão e inovou. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, pessoas com autismo terão abafadores de som disponíveis para utilizar dentro do estádio durante a partida. A medida será adotada pelo Tricolor do Pici a partir do duelo contra o Fluminense, no sábado, pelo Brasileirão, e seguirá em todos os demais que a equipe atuar como mandante.

A ação é uma parceria com o Bem Tricolor, movimento de ação social que atua junto ao clube, cujo objetivo é a luta pela inclusão e o compromisso de buscar melhores soluções de acessibilidade, conforto e segurança para todos os torcedores e torcedoras.

Para solicitar o serviço é necessário apenas que entre em contato com o Bem Tricolor através do WhatsApp: (85) 99411-0317. Confira as orientações:



Serviço disponível em todos os jogos em que o Fortaleza for mandante



A solicitação deverá ser feita até o dia anterior ao jogo



Disponibilidade mediante limite de 20 abafadores por jogo



“Temos orgulho em dizer que o Fortaleza foi o primeiro clube do país a implementar este serviço. Esperamos que esta ação sirva de inspiração para que mais clubes implementem este serviço para que os torcedores autistas sintam-se acolhidos e confortáveis no estádio. Afinal, o lugar do autista é onde ele quiser estar. Nossa ideia é que o estádio seja um ambiente cada vez mais inclusivo para que todas as pessoas possam ir ao estádio de maneira confortável, segura e acolhedora”, disse Thiago Mendes, Coordenador do Clube da Garotada da Associação Bem Tricolor.



