Ex-Paysandu, Pikachu retorna ao clube em treino pelo Fortaleza e diz: "Até breve"

De 2012 a 2016 no time profissional do Papão, o camisa 22 acumulou 62 gols marcados em 213 partidas e conquistou um título estadual e dois acessos para a Série B do Brasileirão

O Fortaleza viajou para Belém-PA para enfrentar o Águia de Marabá, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 25, o time do Pici realizou treino de apronto no CT do Paysandu. Na ocasião, Yago Pikachu, revelado pelo clube, foi recebido pelos dirigentes do time paraense e ainda acendeu as esperanças da torcida do Papão de um dia contar com ele novamente.

"Muito feliz de poder estar voltando aqui depois de muito tempo. Vim ao treinamento de hoje, revi alguns amigos, conheci as novas estruturas do clube. Muito feliz e até breve", disse em vídeo divulgado pelo Paysandu nas redes sociais.

Na oportunidade, o ala-direito foi recepcionado pela presidência e por funcionários do clube e recebeu uma camisa do Papão. Em quatro temporadas – 2012 a 2016 – no profissional do Paysandu, somou 213 partidas e 62 gols marcados. Conquistou ainda um título estadual e dois acessos para a Série B do Brasileirão.

Pikachu no Fortaleza

O jogador soma 119 jogos, 34 gols e 21 assistências pelo Tricolor do Pici desde sua chegada em 2021. O atleta atuou no Shimizu S-Pulse, do Japão, em parte da temporada passada, e retornou ao Pici neste ano. Em bom momento no Leão, Pikachu acumula três gols nos últimos quatro jogos e voltou a ser decisivo. Em 2022, o ala-direito foi artilheiro do time de Vojvoda com 17 tentos.



