Fortaleza define logística para jogos contra Águia-PA e Fluminense; confira

No Pará, time já planejou retorno para a capital cearense, onde terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro no sábado, 29

Vivendo uma maratona de jogos, o Fortaleza já está em solo paraense para enfrentar o Águia de Marabá nesta quarta-feira, 26. Os times duelam às 19h30min, no Estádio Mangueirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.



A delegação tricolor desembarcou em Belém por volta das 12 horas e já realiza treino de apronto nesta tarde. Por ter aplicado uma goleada por 6 a 1 no jogo de ida, o Leão deve entrar em campo com um time alternativo.



O retorno da equipe para Fortaleza está programado para quinta-feira, 27, no período da manhã. A reapresentação ainda não foi definida, mas o clube trata o descanso dos atletas como prioridade devido a logística de viagem.



Focado no Fluminense, o Tricolor realizará o treino de apronto na sexta, no Centro de Excelência Alcides Santos. Na atividade, Vojvoda definirá o time titular para encarar a equipe carioca no sábado, 29, às 16h30min, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.



