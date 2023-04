Fortaleza deve enfrentar Águia de Marabá com escalação alternativa

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 19h30min, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

O Fortaleza deve entrar em campo diante do Águia de Marabá com uma escalação praticamente reserva. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 19h30min, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Leão bateu o time paraense por 6 a 1, na Arena Castelão.

No desembarque em Belém, que ocorreu na manhã desta terça, 25, o Tricolor do Pici teve a ausência de Bruno Pacheco, Tinga, Lucero, Lucas Crispim e Thiago Galhardo. O camisa 91 se recupera de um trauma torácico com edema no arco costal. Os outros jogadores foram poupados do embate, assim como na partida de ida em que o Tricolor entrou em campo com poucos titulares.

Assim, o Fortaleza deve ir a campo com Kozlinski, Dudu, Benevenuto, Ceballos, Esteves; Zé Wellison, Zanocelo e Sammuel; Yago Pikachu, Guilherme e Romarinho.

Outras ausências confirmadas

Além dos jogadores já citados, o Fortaleza também não irá contar com Bernardo Schappo, que não pode atuar pelo Tricolor no certame por já ter disputado a atual edição da competição com o Ituano. No departamento médico, além de Thiago Galhardo, há também João Ricardo, Pedro Rocha e Lucero.

