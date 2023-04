Para confirmar classificação, Fortaleza visita Águia de Marabá pela Copa do Brasil

O Leão do Pici criou larga vantagem no jogo de ida ao vencer a equipe paraense por 6 a 1, na Arena Castelão. O confronto da volta acontece na noite desta quarta-feira, 26, às 19h30min, no Estádio Mangueirão

Após abrir uma larga vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a entrar em campo pela competição nacional na noite desta quarta-feira, 26. O Leão encara o Águia de Marabá, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA, a partir das 19h30min.

No primeiro confronto, o Tricolor do Pici não tomou conhecimento do Águia de Marabá e aplicou uma sonora goleada por 6 a 1, na Arena Castelão. Portanto, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda pode perder por até quatro gols de diferença, que ainda assim estará classificado às oitavas de final.

Para o jogo ser decidido nos pênaltis, o Águia precisará vencer por cinco gols. Caso a diferença seja superior a este número, os donos da casa estarão classificados para as oitavas de final no tempo normal.

Portanto, diante do cenário confortável criado na partida de ida do duelo, o Leão do Pici pode se dar o luxo de poupar alguns jogadores titulares. Outro fator que também pode influenciar na escalação de Vojvoda é a intensa sequência de jogos e viagens longas do time cearense.

Apenas nos últimos sete dias, o Fortaleza venceu o San Lorenzo, na Argentina, e o Coritiba, no Paraná, e agora irá enfrentar o Águia de Marabá, no Pará. Portanto, a tendência é que a comissão técnica promova, sim, alterações na equipe titular.

É certo que Vojvoda não poderá contar com cinco jogadores do elenco leonino. Pedro Rocha, João Ricardo, Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero estão entregues ao departamento médico e ficaram de fora da lista de relacionados. O zagueiro Bernardo Schappo, que ainda não estreou no Leão, disputou a competição pelo Ituano e não pôde ser inscrito pelo time cearense.

Por outro lado, existe a expectativa do lateral-direito Dudu voltar a ser utilizado. O atleta já não está mais sob cuidados dos médicos do clube desde o duelo contra o San Lorenzo-ARG, na última quinta-feira, 21. Ele sofreu um edema na coxa esquerda, justamente no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Águia de Marabá, que vem de derrota na semifinal do Campeonato Paraense para o Paysandu por 1 a 0, terá todo o elenco à disposição contra o Tricolor do Pici. O técnico Mathaus Sodré ainda poderá contar com o retorno do meia Douglas Lima, além da presença dos recém-contratados Gabriel Agú e Wander Hudson, que jogaram o Parazão pelo Castanhal.

Águia de Marabá-PA x Fortaleza

Águia de Marabá-PA

4-3-3: Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, David Cruz e Evandro; Balão Marabá, Danilo Cirqueira e Castro; Adauto, Wander e Luam Parede. Téc: Mathaus Sodré

Fortaleza

4-3-3: Maurício Kozlinski; Dudu, Benevento, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison, Zanocelo e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu e Romero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Mangueirão, em Belém/PA

Data: 26/4/2023

Horário: 19h30min

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado/TO

Assistentes: Fábio Pereira/TO e Cipriano da Silva Sousa/TO

VAR: Philip Georg Bennett/RJ

Transmissão: Prime Video, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

