Com três gols nos últimos quatro jogos, Pikachu volta a ser decisivo no Fortaleza

De volta ao Fortaleza nesta temporada, o versátil Yago Pikachu foi contratado para ser protagonista da equipe de Juan Pablo Vojvoda, mas o que se via dentro de campo, nos primeiros meses de 2023, era um camisa 22 com dificuldades para se readaptar ao time cearense. Porém, este cenário parece ter começado a mudar, sobretudo nos últimos quatro jogos.

Mesmo saindo do banco de reservas na maioria dos jogos, o ala-direita, que também pode atuar como ponta ou lateral-direito, tem voltado a ser decisivo nos compromissos mais recentes do Fortaleza. Prova disso é que Pikachu chegou, na noite deste domingo, 23, diante do Coritiba, ao terceiro gol marcado nos últimos quatro jogos do Tricolor do Pici.

O atleta de 30 anos entrou em campo contra o Coxa Branca apenas na segunda etapa, por volta dos 25 minutos, e foi fundamental para sacramentar a conquista dos primeiros três pontos da equipe no Brasileirão. Yago marcou os dois últimos gols da vitória acachapante por 3 a 0 sobre a equipe paranaense, em pleno Couto Pereira.

O outro gol de Pikachu foi marcado no dia 11 de abril, contra o Águia de Marabá-PA, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na oportunidade, o ala fechou a goleada por 6 a 1 ao balançar as redes já nos acréscimos. Nesse mesmo jogo ele ainda deu assistência para o atacante Guilherme marcar um dos tentos.

Antes de contribuir com um gol na goleada sobre a equipe paraense na Copa do Brasil, Pikachu amargava um longo jejum. O ala ficou um mês e 23 dias sem estufar as redes e, por isso, as críticas sobre ele aumentaram, já que ficou conhecido no clube cearense pelo seu poder de fogo.

Nesta última sequência de quatro jogos - Águia de Marabá, Internacional, San Lorenzo e Coritiba -, Pikachu voltou a ser aquele jogador que o torcedor tricolor se acostumou. Mesmo ainda buscando retornar de vez ao nível apresentado nas temporadas de 2021 e 2022, o ala já acumula cinco gols e cinco assistências neste ano, o que reflete a importância do mesmo para a equipe.

Ao todo, os números de Yago Pikachu no escrete vermelho-azul-e-branco são de se admirar. Em 119 jogos - disputados desde 2021, quando chegou ao Leão após sair do Vasco -, o atleta soma 34 gols e 21 assistências. Na última temporada, mesmo com a breve passagem pelo futebol japonês no segundo semestre, o atleta ainda terminou o ano como artilheiro do Fortaleza com 17 gols.



